В начале недели было 3кг 200г муки, в конце недели осталось 950 г муки.Сколько муки израсходовала хозяйка за неделю?

Математика
В начале недели было 3кг 200г муки, в конце недели осталось 950 г муки.Сколько муки израсходовала хозяйка за неделю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хозяйка израсходовола  2250 грамм муки 2 кг 250 грамм
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