В начале недели было 3кг 200г муки, в конце недели осталось 950 г муки.Сколько муки израсходовала хозяйка за неделю?

Математика

В начале недели было 3кг 200г муки, в конце недели осталось 950 г муки.Сколько муки израсходовала хозяйка за неделю?

Автор: Гость