Составьте план рассказа о фараоне от лица древнего египтянина. Сформулируйте пу??кты ПЛАНА в виде повествовательных предложений. Название рассказа:___________________ План:______________________________

История
Составьте план рассказа о фараоне от лица древнего египтянина. Сформулируйте пу??кты ПЛАНА в виде повествовательных предложений. Название рассказа:___________________ План:______________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрика Ледибаг и Супер кот. серию фараон или посмотри Монстер хай Бу йорк бу йорк
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