Составьте план рассказа о фараоне от лица древнего египтянина. Сформулируйте пу??кты ПЛАНА в виде повествовательных предложений. Название рассказа:___________________ План:______________________________

История

Составьте план рассказа о фараоне от лица древнего египтянина. Сформулируйте пу??кты ПЛАНА в виде повествовательных предложений. Название рассказа:___________________ План:______________________________

Автор: Гость