Сочинение на тему Самая дорогая вещь в моём доме

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В моём доме стоит статуя которой более 115 лет, она для нашей семьи большая ценность, мая прапрабабушка моей бабушке говорила о ней как о чомто очень красивом и волшебном.Расказывала ей сказку про неё. Что она была выкапанна из под земли, там где было подземноё королевство. Жили там Такие же обетатели очень похожею на саму статую. Сама статуя напоминала ребёнка 11-14 лет не более у неё был хвост с листиком на конце уши как у эльфоф а глаза так и умоляли отпустить её. Тагдашние учёные предполагали что это животное превратилось в камень из за чейто вены, а хотя не знаю может быть так оно и было. Вот такая необычная статуя стоим у меня дома Хороший ответ0ЖалобаОтветить