Срочно помогитееее !! Запишите число, которое представлено в виде суммы разрядных слагаемых: а)3*10сверху 3 степень +4*10сверху 2 степень+6*10+1 б)7*3сверху 3 степень+1*10сверху 2 степень+5*10 в)5*10сверху 4 степень+2*10свер...

Математика
Срочно помогитееее !! Запишите число, которое представлено в виде суммы разрядных слагаемых: а)3*10сверху 3 степень +4*10сверху 2 степень+6*10+1 б)7*3сверху 3 степень+1*10сверху 2 степень+5*10 в)5*10сверху 4 степень+2*10сверху 2 степень+8 г)2*10сверху 3 степень+3*10+7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)3*10^3+4*10^2+6*10+1=3461, б)7*10^3+1*10^2+5*10=7150, в)5*10^4+2*10^2+8=50208, г)2*10^3+3*10+7=2037.
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