В дет сад привезли16мячей,кукол на 6больше,прыгалокстолько,сколько мячей и кукол в??есте сколько прыгалок привезли в дет сад

Математика

В дет сад привезли16мячей,кукол на 6больше,прыгалокстолько,сколько мячей и кукол в??есте сколько прыгалок привезли в дет сад

Автор: Гость