В дет сад привезли16мячей,кукол на 6больше,прыгалокстолько,сколько мячей и кукол в??есте сколько прыгалок привезли в дет сад
Математика
В дет сад привезли16мячей,кукол на 6больше,прыгалокстолько,сколько мячей и кукол в??есте сколько прыгалок привезли в дет сад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 прыголок ). мячей 16. кукол 16+6=22. прыгалок 16+22= 38
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