Найти лишнее слово:кольцо,здоровье,просьба,маленький
Русский язык
Найти лишнее слово:кольцо,здоровье,просьба,маленький
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется что просьба
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте. просклоняйте имена прилагательные вместе с именами существительными. 1)Голубой воздушный (шар). 2)Тёплый летний(дождь).
Русский язык
Русский язык
Выделенные прилагательные замените синонимами с приставкой не 1) Весь вечер он г??ворил (тихим) голосом 2) Вокруг нас стояли (низкие) деревья 3) ...
Физика
Определите глубину погружения батискафа в море, если на его иллюминатор площадью 0,12 м^2 морская вода давит с силой 1,9МН. Ответ должен получиться...