Найти лишнее слово:кольцо,здоровье,просьба,маленький

Русский язык
Найти лишнее слово:кольцо,здоровье,просьба,маленький
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется что просьба 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте. просклоняйте имена прилагательные вместе с именами существительными. 1)Голубой воздушный (шар). 2)Тёплый летний(дождь).
Ответить
Русский язык
За серебрился помогите проверить первую букву и вторую букву е заранее говорю спасибо
Ответить
Русский язык
Выделенные прилагательные замените синонимами с приставкой не 1) Весь вечер он г??ворил (тихим) голосом 2) Вокруг нас стояли (низкие) деревья 3) ...
Ответить
Физика
Определите глубину погружения батискафа в море, если на его иллюминатор площадью 0,12 м^2 морская вода давит с силой 1,9МН. Ответ должен получиться...
Ответить
Русский язык
Какие здесь падежи скажите пожалуйста: приветливое, доброе, красный, лежащий, яблочное, острый.
Ответить