Прочитайте. просклоняйте имена прилагательные вместе с именами существительными. 1)Голубой воздушный (шар). 2)Тёплый летний(дождь).

Русский язык
Прочитайте. просклоняйте имена прилагательные вместе с именами существительными. 1)Голубой воздушный (шар). 2)Тёплый летний(дождь).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.П. голубой воздушный шар, тёплый летний дождь Р.П. голубого воздушного шара, тёплого летнего дождя Д.П. голубому воздушному шару, тёплому летнему дождю В.П. голубой воздушный шар, тёплый летний дождь Т.П. голубым воздушным шаром, тёплым летним дождём П.П. (о) голубом воздушном шаре, тёплом летнем дожде.
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