Определите глубину погружения батискафа в море, если на его иллюминатор площадью 0,12 м^2 морская вода давит с силой 1,9МН. Ответ должен получиться 1,5км

Физика
Определите глубину погружения батискафа в море, если на его иллюминатор площадью 0,12 м^2 морская вода давит с силой 1,9МН. Ответ должен получиться 1,5км
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