Найти n если известно a. t

Физика
Найти n если известно a. t
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=A/t формула для N Мощность=работа/время
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