Найти начальную форму морщинистый

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Найти начальную форму морщинистый
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если поставить прилагательное (какой?)-морщинистый Если поставить существительное(что?)-морщинка Если поставить глагол, можно написать (что делать?)-морщиться Вроде бы , всё)
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