Найти неопределенные интегралы: 1) 2) 3) 4)

Алгебра
Найти неопределенные интегралы: 1) 2) 3) 4)
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См решение в приложении =============
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