Участок земли прямоугольной формы обнесен120 метровым забором одна сторона забором одна сторона забора равна 20м какова площадь участка
Математика
Участок земли прямоугольной формы обнесен120 метровым забором одна сторона забором одна сторона забора равна 20м какова площадь участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800 метров квадратных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите срочно надо!!!!!!!!!!!!!!! Ну кто-нибудь пожалуйста помогите решить задачи!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Два друга поспорили, где будет ниже темпе...
Русский язык
Как правильно написать 1941 в предложении: " Представьте себе ташкентский вокзал по??дней осенью 1941 года"