Участок земли прямоугольной формы обнесен120 метровым забором одна сторона забором одна сторона забора равна 20м какова площадь участка

Математика
Участок земли прямоугольной формы обнесен120 метровым забором одна сторона забором одна сторона забора равна 20м какова площадь участка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800 метров квадратных
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