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Найти нью эн если m( N2O3)=38грамм
Химия
Найти нью эн если m( N2O3)=38грамм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ню=mM=38/76=0,5 моль
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