Найти общее решение дифференциального уравнения 2xdx=3y^2dy
Алгебра
Найти общее решение дифференциального уравнения 2xdx=3y^2dy
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x dx = 3y^2 dy y^3 = x^2 + C y = x^(2/3) + C
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