Доклад на тему электростанция в свердловской облости

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На Рефтинской ГРЭС в Свердловской области произошла авария, сообщила пресс-служба компании "Энел Росссия"."На открытом распределительном устройстве 220 кВ Рефтинской ГРЭС произошло разрушение изолятора. В результате срабатывания технологических защит оборудование, связанное с выдачей электроэнергии, было отключено. При инциденте никто не пострадал", - цитирует ТАСС заявление компании.На станции сейчас ведутся аварийные работы. По данным пресс-службы, основное оборудование не пострадало.В министерстве энергетике России пока не уточняют, сколько "бытовых потребителей" остались без электроснабжения. По данным министерства энергетики, суммарный дефицит мощности в российской энергосистеме после аварии составил около 5,8 тысячи МВт.Интерфакс со ссылкой на сводки Минэнерго передает об отключении нескольких воздушных линий электропередачи - по ним, как правило, энергия передается на дальние расстояния. По данным агентства, в 14:13 по Москве отключились как минимум линии "Тюмень - Нелым", "Тюмень - Луговая", "Анна - Рефтинская ГРЭС".Источников в энергетической отрасли региона сообщил ТАСС, что энергосистема Сибири перешла на изолированную работу из-за автоматического отключения на одной или нескольких ЛЭП.Интерфаксу в пресс-службе компании "ОДУ Сибири", которая входит в "Системный оператор единой энергетической системы", заявили, что в результате аварии электроэнергию отключили в нескольких районах Кемеровской области. По данным ТАСС, в Свердловской и Тюменской областях население не затронуто отключением электричества.В экстренных службах области агентству сообщили, что на двух шахтах региона произошло временное отключению вентиляторов.Об отключении работы из-за проблем с подачей электроэнергии сообщила компания ООО "Томскнефтехим". К вечеру понедельника подача электричества была восстановлена.Рефтинская ГРЭС является одной из крупнейших тепловых электростанцией страны, работающих на твердом топливе. Она находится примерно в 100 километрах от Екатеринбурга. Мощность электростанции, первый блок которой открыти в 1970 году, составляет около 3,8 тысячи МВт.