Найти отличия между гражданином древнего рима и гражданином российской федераци??

Обществознание
Найти отличия между гражданином древнего рима и гражданином российской федераци??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)смертная казнь РФ: каждая жизнь ценна (демократия) ДР: преступник должен быть наказан по всей строгости 2)классовое деление РФ: демократия (все ровны) ДР: деление на патрициев и плебеев 3)рабовладение РФ: каждый рождается свободным ДР: рожденный рабом-рабом и умрет (но это только до определенного момента так было, сейчас точно не скажу когда, но вольноотпущенники потом добились равноправия)
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