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Помоги задание N 37 pleaz
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Помоги задание N 37 pleaz
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60:15=4(м) ткани нужно на 1 плащ 2)100:4=25 плащей ответ:25
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