Реши пожалуйста 184 пж

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:8=6 если работал с прежней производительностью значит 12:6=2 и 12×2=24
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