ПРИДУМАТЬ 5 ЧАСТЬ К РАССКАЗУ "СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО" 3 КЛАСС ПОЖААЛУЙСТА

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ПРИДУМАТЬ 5 ЧАСТЬ К РАССКАЗУ "СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО" 3 КЛАСС ПОЖААЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варюша заболела её выручило колечко тогда и деда вылечело но однажды она опять потеряла колечко. Расплакалась она но тут выглянул из кустов заяц поприветствовался как его зовут и предложил колечко но оно было не волшебное.тогда рассказал заяц что есть маг один в деревне тогда Варюша поспешила она пробиралась через тёмные леса и нашла избу где сидел маг Вошла в избу и увидела мага маг сказал ей где её колечко тогда Варюша поспешила и нашла своё колечко обрадовался и больше она никогда нетеряла колечка вот и сказочке конец, а кто слушал молодец
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