ПРИДУМАТЬ 5 ЧАСТЬ К РАССКАЗУ "СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО" 3 КЛАСС ПОЖААЛУЙСТА
Литература
ПРИДУМАТЬ 5 ЧАСТЬ К РАССКАЗУ "СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО" 3 КЛАСС ПОЖААЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варюша заболела её выручило колечко тогда и деда вылечело но однажды она опять потеряла колечко. Расплакалась она но тут выглянул из кустов заяц поприветствовался как его зовут и предложил колечко но оно было не волшебное.тогда рассказал заяц что есть маг один в деревне тогда Варюша поспешила она пробиралась через тёмные леса и нашла избу где сидел маг Вошла в избу и увидела мага маг сказал ей где её колечко тогда Варюша поспешила и нашла своё колечко обрадовался и больше она никогда нетеряла колечка вот и сказочке конец, а кто слушал молодец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Русский язык