Найти перимитер , если сторона квадрата = 5 1/3 дм помогите плиз )))
Математика
Найти перимитер , если сторона квадрата = 5 1/3 дм помогите плиз )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51/3 * 4 = 205/2 ДМОТВЕТ ТОКОЙ ПОТОМУЧТО У КВАДРАТА ВСЕ СТОРОНЫ РАВНЫ, А ПЕРИМЕТР РАВЕН ДЛИНУ ОДНОЙ СТОРОНЫ УМНОЖИТЬ НА 4
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