Найти подлежащее и сказуемое в предложении Роман очень интересный и все прочитав??ие его довольны.

Русский язык
Найти подлежащее и сказуемое в предложении Роман очень интересный и все прочитав??ие его довольны.
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Автор: Гость
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Гость:
Роман,все подлежащее довольны,интересный сказуемое
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