СРОЧНО НАДО вставте пропущеные буквы Белели маза.ые хаты украинского села.2.Дав??о маза.ые хаты казались серыми.3.Стира.ое бельё меньше мнётся.4.С тира.ое в сетке бельё выдаётся некрахмале.ым и неглаже.ым. 5.Стол для зва.ых ...

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СРОЧНО НАДО вставте пропущеные буквы Белели маза.ые хаты украинского села.2.Дав??о маза.ые хаты казались серыми.3.Стира.ое бельё меньше мнётся.4.С тира.ое в сетке бельё выдаётся некрахмале.ым и неглаже.ым. 5.Стол для зва.ых гостей был покрыт вяза.ой скатертью.6.Топлё.ое молоко обладает особым вкусом и отличается им от кипячё.ого. 7.Стволы деревьев побеле.ы гашё.ой известью. 8.Пароход ведёт пять гружё.х барж. 9.Нагруже.ые железом и тяжёлыми ящиками баржи медле.о движутся по реке. 10.Укус беше.ой собаки опасен.11.Товарищи наскоро перевязали ране.ого, сдали его санитарам и поспешили дальше. 12.Ране.ый осколком гранаты боец медле.о шел на санитарный пункт. 13.Грибы, сушё.ые на солнышке, не то что высуше.ые в печке. 14.Искус.о .реставрирова.ый дом богатого дворянина семнадцатого века интересен своей архитектурой. 15.В несколько дней сборы были конче.ы, вещи собра.ы и увяза.ы. 16.Поляна была пусты.а и вся вытопта.а. 17.Многочисле.ы и разнообраз.ы реки нашей страны.18.Обстановка в тот день была торжестве.а : классы и коридоры чисто убра.ы, украше.ы цветами, ярко освеще.ы. 19.Я уже об этом думала: наши женщины дурно воспита.ы. 20.Показался тарантас, запряжё.ый тройкой ямских лошадей.
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1)н; 2)нн; 3)нн; 4)н,нн,н; 5)н,н; 6)н,нн; 7)нн,н; 8)н; 9)нн,нн; 10)н; 11)нн; 12)н,нн; 13)н,нн; 14)н,нн; 15)н,нн,н; 16)нн,н; 17)н,н; 18)нн,н,н,нн; 19)нн; 20)н.
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