Хэлп! Пропустила тему, болела, ни черта не понимаю

Математика
Хэлп! Пропустила тему, болела, ни черта не понимаю
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Автор: Гость
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Гость:
Как я не понял!?!!!!!
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