Как принято обозначать двойной набор хромосом в клетке?

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Гаплоидный - одинарный хромосомный набор, в котором хромосома каждого типа встречается в единственном числе (содержится в половых клетках диплоидных организмов). Диплоидный (2n) - двойной набор хромосом, в котором имеются всегда по две хромосомы каждого типа (парные, или гомологичные, хромосомы, происходящие одна от материнского организма, а другая от отцовского). Триплоидный (3n) - тройной набор хромосом.