Брату и сестре понравилась открытка. Но для ее покупки брату не хватает 20р., а сест??е - 14р.. Добавив к своим деньгам еще 4 р., они смогли купить эту открытку. Сколь стоила открытка?
Математика
Брату и сестре понравилась открытка. Но для ее покупки брату не хватает 20р., а сест??е - 14р.. Добавив к своим деньгам еще 4 р., они смогли купить эту открытку. Сколь стоила открытка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть покупка стоит х рублей, тогда у брата денег х-20 рублей, у сестры х-14 рублей, по условию задачи составляем уравнение: (х-20)+(х-14)+4=х х-20+х-14+4=х 2х-30=х 2х-х=30 х=30 итого покупка стоит 30 рублей (у сестры 16 рублей, у брата было 10 рублей) ответ: 30 рублей
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