Брату и сестре понравилась открытка. Но для ее покупки брату не хватает 20р., а сест??е - 14р.. Добавив к своим деньгам еще 4 р., они смогли купить эту открытку. Сколь стоила открытка?

Математика

Брату и сестре понравилась открытка. Но для ее покупки брату не хватает 20р., а сест??е - 14р.. Добавив к своим деньгам еще 4 р., они смогли купить эту открытку. Сколь стоила открытка?

Автор: Гость