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Упростите вырожение. 89×6-9×6. 72×5+28×5
Математика
Упростите вырожение. 89×6-9×6. 72×5+28×5
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Гость:
72×5+28×5=(72+28)+5×5
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