Що грунт дає людям , Навколишній світ.
Окружающий мир
Що грунт дає людям , Навколишній світ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грунт-це джерело багатьох продуктів для людини. На Україні переважають чорноземи.Але людина з часом виснажила багату кількість землі(непридатні для збирання врожаїв)і тому я раджу зберігати вам природу.
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