Начальное слово слова осенний в прилагательном

Русский язык
Начальное слово слова осенний в прилагательном
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальное слово - осенний, т.к какой? Осенний.
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