Чему равна линейная скорость точки обода колеса,если радиус колеса равен 30 см и один оборот она совершает за 2 секунды? Чему равно угловая скорость ?С дано и решением срочно!

Физика

Чему равна линейная скорость точки обода колеса,если радиус колеса равен 30 см и один оборот она совершает за 2 секунды? Чему равно угловая скорость ?С дано и решением срочно!

Автор: Гость