Чему равна линейная скорость точки обода колеса,если радиус колеса равен 30 см и один оборот она совершает за 2 секунды? Чему равно угловая скорость ?С дано и решением срочно!
Физика
Чему равна линейная скорость точки обода колеса,если радиус колеса равен 30 см и один оборот она совершает за 2 секунды? Чему равно угловая скорость ?С дано и решением срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим 30 см в метры получаем 0,3м. Дальше угловая скорость равна отношению радиуса ко времени. Отсюда 03/2=0,15 рад/сек
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