Нужно срочно решить, желательно подробно.

Геометрия
Нужно срочно решить, желательно подробно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.   AB=CD=4, BC=2, AD=5.  BC=kAD , чтобы найди k надо AD/BC (деление) для того чтобы понять какой коэффициент поставить (k), чтобы было правильное равенство, выходит так: 5/2=2.5 l  k=2.5       AB=kDC, 4/4=1 l k=1
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