Нужно срочно решить, желательно подробно.
Геометрия
Нужно срочно решить, желательно подробно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. AB=CD=4, BC=2, AD=5. BC=kAD , чтобы найди k надо AD/BC (деление) для того чтобы понять какой коэффициент поставить (k), чтобы было правильное равенство, выходит так: 5/2=2.5 l k=2.5 AB=kDC, 4/4=1 l k=1
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