Литература 6 класс. Помогите составить план по романе Пушкина "Дубровский". 13 главы, 14 главы, 15 главы и 16 главы. СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА полный ответ

Литература
Литература 6 класс. Помогите составить план по романе Пушкина "Дубровский". 13 главы, 14 главы, 15 главы и 16 главы. СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА полный ответ
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