Укажите слово, в котором суффикс стоит после окончания:а)читающий б)какой нибудь с)паучок д)улыбающийся
Русский язык
Укажите слово, в котором суффикс стоит после окончания:а)читающий б)какой нибудь с)паучок д)улыбающийся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д, но это вроде не суффикс называется
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