Укажите слово, в котором суффикс стоит после окончания:а)читающий б)какой нибудь с)паучок д)улыбающийся

Русский язык

Укажите слово, в котором суффикс стоит после окончания:а)читающий б)какой нибудь с)паучок д)улыбающийся

Автор: Гость