Как называется музыкальный спектакль в котором главным средством является танец
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Как называется музыкальный спектакль в котором главным средством является танец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между прочим это называется балет.
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