Запишіть числівники словами: А) 50 + 20 = 70. Б) З 868 учнями. В) Швидкість бігу гепарда – від 120 до 140 кілометрів за годину. Г)Числівник 3/4 запишіть у називному, давальному, орудному відмінках через кому.

Математика

Запишіть числівники словами: А) 50 + 20 = 70. Б) З 868 учнями. В) Швидкість бігу гепарда – від 120 до 140 кілометрів за годину. Г)Числівник 3/4 запишіть у називному, давальному, орудному відмінках через кому.

Автор: Гость