Запишіть числівники словами: А) 50 + 20 = 70. Б) З 868 учнями. В) Швидкість бігу гепарда – від 120 до 140 кілометрів за годину. Г)Числівник 3/4 запишіть у називному, давальному, орудному відмінках через кому.

Математика
Запишіть числівники словами: А) 50 + 20 = 70. Б) З 868 учнями. В) Швидкість бігу гепарда – від 120 до 140 кілометрів за годину. Г)Числівник 3/4 запишіть у називному, давальному, орудному відмінках через кому.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П*ятдесять додати двадцять дорівнює сімдесять Три тисячі вісімсот шістдесять восьмома учнями Швидкість бігу гепарда - від сто двадцяти до сто сорока кілометрів за годину Числівник три четвертих ,Трьом четвертим , Трьома четвертими
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