История слово обворожить

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Морфологические и синтаксические свойства будущ.прош.повелит. Яобворожу́обворожи́л обворожи́ла — Тыобворожи́шьобворожи́л обворожи́ла обворожи́ Он Она Оно обворожи́тобворожи́л обворожи́ла обворожи́ло — Мыобворожи́мобворожи́ли — Выобворожи́теобворожи́лиобворожи́те Ониобворожа́тобворожи́ли — Пр. действ. прош. обворожи́вший Деепр. прош. обворожи́в, обворожи́вши Пр. страд. прош. обворожённый об-во-ро-жи́ть Глагол, совершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Зализняка — 4b. Соответствующий глагол несовершенного вида — обвораживать.Приставка: об-; корень: -ворож-; суффикс: -и; глагольное окончание: -ть [Тихонов, 1996] .ПроизношениеМФА: [ɐbvərɐˈʐɨtʲ] Семантические свойстваЗначениепривести в восхищение; очаровать, пленить ◆ Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением! Н. В. Гоголь, «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 1835—1841 г.(цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Вообразите себе польку и красавицу польку, в ту минуту, как она хочет обворожить русского офицера. М. Ю. Лермонтов, «Княгиня Лиговская», 1838 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) Синонимыочаровать, пленить, частич.: покорить АнтонимыГиперонимыГипонимыРодственные словаБлижайшее родство[показать] ЭтимологияИз об- + ворожить, далее от праслав. , от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. ворожити, русск. ворожить, укр. ворожи́ти, болг. вража́ «колдую», сербохорв. вра̀жати – то же, словенск. vražíti «вредить колдовством», чешск. vražiti «колдовать, желать, проклинать», польск. wróżyć «ворожить, предвещать». По-видимому, от во́рог. Сравнивают также с др.-польск. wróża, словенск. vráža «жеребьевка», а также ст.-слав. врѣшти «бросить». Использованы данные словаря М. Фасмера с комментариями О. Н. Трубачёва;см. Список литературы. Фразеологизмы и устойчивые сочетания