Напишите пожалуйста сочинение на тему ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА Умаляю помогите Что бы сочинение было из 3 частей

Гость: Гость:

Эта встреча произошла в День Победы. Мы с мамой отправились в праздничный выходной в парк, чтобы покататься на каруселях и полакомиться мороженым. Только вышли из подъезда, мама говорит так громко: «Здравствуйте, Иван Иванович, с праздником Вас!» А я смотрю: да это же дед Ваня! Он и свистульки нам летом выстругивал, и червяков для рыбалки помогал выкапывать. У него улыбка всегда добрая, а в глазах хитринка. Только иногда смотришь на деда Ваню, а лицо у него совсем печальное. Но так бывало только в те минуты, когда он думал, что его никто не видит. А в тот день стоял я перед дедом Ваней и не узнавал его. Грудь в орденах и медалях, форма военная, все как положено. И столько наград, что даже в глазах рябит. И теперь в глазах у ветерана не грусть, а гордость. Это его самый главный день в году! Вот так встреча! Выходит, ради нас Иван Иванович под пули шел. И грусть его вовсе и не грусть, а эхо войны. Спасибо деду Ване за эту победу! Я немного стеснялся, но все таки сказал, как мама: «Здравствуйте, дед... Иван Иванович! С праздником Вас! С Днем великой Победы!»