Какие средства музыкальной выразительностииграют второстепенную роль в создани?? художественной образа прелюдии Дебюсси?
Музыка
Какие средства музыкальной выразительностииграют второстепенную роль в создани?? художественной образа прелюдии Дебюсси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Импрессионизм,Импрессионисты обновили колорит, они отказались от тёмных, земляных красок, и наносили на холст чистые, спектральные цвета, почти не смешивая их предварительно на палитре. Из мастерских они выходят на пленэр ( pleinair - «вольный воздух» ). Предшественник импрессионистов Э.Мане гордился тем, что все его картины, как он сам утверждал, написаны, кроме одной, целиком с натуры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На первой полке стояло в 4 раза больше книг,чем на второй.Это на 12 книг больше,чем н?? второй полке.Сколько книг стояло на каждой полке?
Русский язык