Какие средства музыкальной выразительностииграют второстепенную роль в создани?? художественной образа прелюдии Дебюсси?

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Импрессионизм,Импрессионисты обновили колорит, они отказались от тёмных, земляных красок, и наносили на холст чистые, спектральные цвета, почти не смешивая их предварительно на палитре. Из мастерских они выходят на пленэр ( pleinair - «вольный воздух» ). Предшественник импрессионистов Э.Мане гордился тем, что все его картины, как он сам утверждал, написаны, кроме одной, целиком с натуры.