Помогите пожалуйста упражнение на лесточках

Гость: Гость:

4)Орфограммы - листоЧКом; грибоЧЕК; прячеТСЯ. Однокоренные слова- ГРИБами-ГРИБок-ГРИБочек-ГРИБники-ГРИБной (корень ГРИБ) Главные члены второго предложения : Вот под листочком прячется грибок. Что? грибок (подлежащее). Грибок что делает? прячется (сказуемое ) Имена собственные - Мариша, Саня. 5)Заглавие текста " Лес". Однокоренные слова - ДУБок-ДУБ-ДУБовая. Корень ДУБ. ДЕРЕВце-ДЕРЕВья. Корень ДЕРЕВ. Медленно - долго,протяжно, нескоро (синонимы). 6)ДОМашний-ДОМик-ДОМовой-наДОМник. Корень ДОМ.