Как называется речь обращенная к самому себе??
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Как называется речь обращенная к самому себе??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монолог. Вот как это называется
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