Помогите пожалуйсто 4т6ц*46ц и 3т6ц40кг 36 040кг
Математика
Помогите пожалуйсто 4т6ц*46ц и 3т6ц40кг 36 040кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4600 * 4600 = 21160000(кг) 3640 * 36040 = 131185600(кг)
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