SOS! Напишите сочинение на тему Капитанская дочка А.С Пушкин, где то на 2 страницы, Заранее спасибо! До сохранит вас Бог

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Сколько слов нужно?)) а если на страницу и пол другой страницы, так можно?) Петр Гринёв - главный герой повести Пушкина «Капитанская дочка» . Один из немногих лиц произведения, которого мы действительно можем назвать Героем. Ему присущи такие черты характера, хотя бы одну из которых сейчас очень сложно встретить, что говорит о том, что в наше время людей, с собранными воедино героическими качествами, не существует. Гринёв воплощает и доказывает на протяжении всей повести свою верность и преданность. Казалось бы, удивительно, откуда взялось это светлое чувство? Ведь учитель-француз не учил Петра этому, так как сам «не был врагом бутылки» , и, наверняка, был далёк от высоких материй. Оказывается, родители (в особенности отец) , воспитали Петрушу так, что он и в мыслях представить себе не может предательства. Его с самого детства окружали преданные люди, и юноше трудно понять то, с какой легкостью Швабрин переходит на сторону Пугачева, ведь сам он, уже присягнув императрице, не может даже помыслить об измене. В самый, казалось бы, безнадёжный момент, Гринёва спасает его доброта. По дороге в Белогорскую крепость Петруша отдаёт свой заячий тулуп вожатому, который, как мы узнаём впоследствии, оказался Пугачевым. Отдельного внимания заслуживает реакция Петра на калмыцкую сказку, рассказанную ему Пугачёвым по дороге в Белогорскую крепость. Смысл её заключается в том, что человек может выбрать два пути в жизни. Символом первого является орёл – птица свободная, красивая, живущая короткую, но яркую жизнь. Символом второго является ворон – мудрая, но прозаичная птица. Пугачёв сравнивает себя в орлом: он готов прожить короткую, но насыщенную жизнь. На что Гринёв отвечает ему: «…жить убийством и разбоем, значит по мне, клевать мертвечину» . Эта фраза характеризует Петрушу как мирного человека, не созданного для войны. Невероятное благородство проявил Гринёв, спасая свою возлюбленную из плена Швабрина в Белогорской крепости. И позже, на суде, он «не оправдался перед судом» и был готов уехать в ссылку в Сибирь «потому только, что не хотел запутать» имя Маши. Разве это не является доказательством Великой Любви? Марья Ивановна Миронова очень похожа на своего жениха. Её отличала верность и бесстрашие, способность оказать сопротивление такому жестокому человеку, как Швабрин. Она не побоялась отправиться в Петербург, к императрице, чтобы просить освобождения Гринёва, и спасает честь и жизнь своего любимого. Благородство, честь, упорство, а самое главное – верность в любви Петра Гринёва и капитанской дочки принесли им счастье. я что-то сама писала, а некоторое списала с интернета, но мы недавно тоже писали сочинение, и я не которое с тетради списала)) если что то не так) извини^^