Признаки типичного просветителя 18 века

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Эпоха Просвещения одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной,философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыслие.Начавшись в Англии под влиянием научной революции XVII века, это движение распространилось на Францию,Германию, Россию и охватило другие страны Европы. Особенно влиятельными были французские просветители, ставшие «властителями дум». Принципы Просвещения были положены в основу американской Декларации независимости и французской Декларации прав человека и гражданина.Интеллектуальное движение этой эпохи оказало большое влияние на последовавшие изменения в этике и социальной жизни Европы и Америки, борьбу за национальную независимость американских колоний европейских стран, отмену рабства, формулирование прав человека. Кроме того, оно поколебало авторитет аристократии и влияние церкви на социальную, интеллектуальную и культурную жизнь.