Родственные слова к слову норка(зверёк)норка жилище зверька
Русский язык
Родственные слова к слову норка(зверёк)норка жилище зверька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) норка ( зверек) - норковая, норочка. 2)норка ( жилище зверька) - нора, норочка, норушка,
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