Обществознание 10 класс, ответить на вопросы

Обществознание
Обществознание 10 класс, ответить на вопросы
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Гость:
Чтобы ответить на данный вопрос, нужно открыть и почитать параграф, к которому относятся эти вопросы. Уверен на 100% там будут ответы.
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