Шарада: Названье ноты напиши, Прибавить имя поспеши- И покачусь я по дороге Или тебе обую ноги.

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Шарада: Названье ноты напиши, Прибавить имя поспеши- И покачусь я по дороге Или тебе обую ноги.

Автор: Гость