Шарада: Названье ноты напиши, Прибавить имя поспеши- И покачусь я по дороге Или тебе обую ноги.
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Шарада: Названье ноты напиши, Прибавить имя поспеши- И покачусь я по дороге Или тебе обую ноги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Резина. Из резины делают колёса, а для ног-калоши. Ре- нота. Зина-имя
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