40 баллов!Срочно! Иррациональные уравнения. Решение и проверка.
Алгебра
40 баллов!Срочно! Иррациональные уравнения. Решение и проверка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь только 3 я не знаю как еще прикрепить фото 4и5
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