Помогите пожалуйста решить tg^4x-tg^2x-12=0
Математика
Помогите пожалуйста решить tg^4x-tg^2x-12=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tg^2x=t t^2-t-12=0 t1=4; t2=-3 tg^2x=4 tgx=2 X=arctg2
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