Какая симметрия у кольчатых червей Чем заполнена полость тела кольчатых червей Что имеется у кольчатых червей для предвидения Какого типа кровеносная система у кольчатых червей Из чего состоит нервная система кольчатых че...
Биология
Какая симметрия у кольчатых червей Чем заполнена полость тела кольчатых червей Что имеется у кольчатых червей для предвидения Какого типа кровеносная система у кольчатых червей Из чего состоит нервная система кольчатых червей Какие органы чувств характерны для кольчатых червей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Двусторонняя симметрия 2. Полость тела заполнена другими органами 3. Имеют кольцевые и продольные мышцы 4. Замкнутая кровеносная система 5. узловая нервная система состоит из парных надглоточных и подглоточных нервных узлов, соединенных нервными тяжами в окологлоточное кольцо, и узлов брюшной нервной цепочки (в каждом членике червя находится парный нервный узел) . От нервных узлов ко всем органам тела отходят нервы. 6. Рот...
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