Напишіть структурні формули. 3-етил-2,2,диметилгексан 3,3,4,4-тетраметилнонан 4-мет??лпент-2ен 2,5-диметилгекс-2ен 2-метилбутан 3-метилпент-2ен 4-метилгекс-2ен 1,2-диметилгексан 2,3-диметилпент-1ен
Химия
Напишіть структурні формули. 3-етил-2,2,диметилгексан 3,3,4,4-тетраметилнонан 4-мет??лпент-2ен 2,5-диметилгекс-2ен 2-метилбутан 3-метилпент-2ен 4-метилгекс-2ен 1,2-диметилгексан 2,3-диметилпент-1ен
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