При каком значении a значение выражения 2a-3 в 2 раза больше значения выражения a-5
Алгебра
При каком значении a значение выражения 2a-3 в 2 раза больше значения выражения a-5
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(2а-3)*2=а-5 4а-6=а-5 4а-а=-5+6 3а=1 а=1/3
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